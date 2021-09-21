По каким адресам в столице не будет воды в среду

Поставщик услуги сообщает о плановых отключениях.
Так, 22 сентября с 09.00 до 20.00 возможно отключение воды по адресам:
- ул. Фраций Апостол;
- ул. Академика Илие Унтилэ;
- ул. В. Гуцу;
- ул. И. Сорочану;
- ул. И. Ватаману 1-5, 4-10;
- ул. К. Вырнав, 13.
Коме того, подача воды с 09.00 до 15.00 может быть приостановлена по ул. А. Пушкина, 44/1.
Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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