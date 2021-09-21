По каким адресам в столице не будет воды в среду

По каким адресам в столице не будет воды в среду

Поставщик услуги сообщает о плановых отключениях.

Так, 22 сентября с 09.00 до 20.00 возможно отключение воды по адресам:

  • ул. Фраций Апостол;
  • ул. Академика Илие Унтилэ;
  • ул. В. Гуцу;
  • ул. И. Сорочану;
  • ул. И. Ватаману 1-5, 4-10;
  • ул. К. Вырнав, 13.

Коме того, подача воды с 09.00 до 15.00 может быть приостановлена по ул. А. Пушкина, 44/1.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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