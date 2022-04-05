По каким адресам в столице не будет воды в среду

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Об отключениях сообщает поставщик услуги.



В частности, в связи с проведением плановых работ 6 апреля с 09.00 до 18.00 будет приостановлена подача воды по следующим адресам:

ул. М. Ломоносова, 1-15, 2-14;

ул. И. Нистор, 1 8-26; 49-51, в том числе в дробных домах;

ул. А. Космеску, 11, 13.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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