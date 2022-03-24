По каким адресам в столице не будет воды в эту пятницу

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Информация для потребителей от “Apă-Canal Chișinău”.

25 марта с 09:00 до 18:00 отключения запланированы на ул. В. Кручий, 22-24 (в том числе с дробями), Куза-Водэ, 39/3, 43, 51 (в том числе с дробями).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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