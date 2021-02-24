По каким адресам в столице не будет воды в четверг

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Потребители, проживающие на улице Николая Димо, 10-24, 7-15, включая дробные дома, останутся без воды в четверг, 25 февраля.

Подача воды также будет приостановлена на улице Браништий, 5-19, включая дробные дома. Отключения запланированы с 09:00 до 23:00, передаёт ipn.md.

Также в четверг с 09:00 до 21:00 будет приостановлена подача воды на улице Куза-Водэ, 21, 21/4, 20А, 38, 38/3, 38/12, 36/2, 18, включая дробные дома. С 09:00 до 22:00 не будет воды на улицах Николая Димо, 29-31, включая дробные дома, Студенческой, 8-12, включая дробные дома, и на Московском проспекте, 20/3.

По завершении работ оказание услуг по водоснабжению будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022- 85-77-77.

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