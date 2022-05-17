По каким адресам в столице не будет света во вторник

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 17 мая будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ, 18, 18/2, 20, 20/3, 20/4, 21, 21/1, 21/4, 21/5, 22, 24, 24/2, 24/3, 26, 26/1, 999, 9999, Траян, 9, 9/2, Индепенденцей, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 15/2, 9999 – с 09:00 до 13:00.

ул. Буребиста, 23-29, 41, 46, 66-70, 90-98, 93, 110- 118, 134, 9999, Бутукулуй, 53B, Сармизегетуса, 30/1, 43, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 45, 45/1, 45/2, 47, 47A, 47/3, 53, 53 блок A, B, C, 88-96, 999, 9002 – с 13:00 до 17:00.

ул. Буребиста, 164, E. Попушой, 14, Н. Стэнеску, 10, Нуферилор, 1-39, 2-28, П. Осмэтеску, 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, В. Кручий, 5, 9999, В. Иовицэ, 5, 5/1, 9 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Буюканы:

ул. Г. Топырчану, 1-25, 2-20, И. Некулче, 13-51, 55/1, 14-28, В. Белинского, 60, Шт. Няга, 70, пер. Шт. Няга 11 – с 09:05 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. А. чел Бун, 91-109, 96, 126-132, Колумна, 128-130, M. Чеботарь, 65-67 – с 09:10 до 18:00.

ул. А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32, пер. Паркулуй, 4, В. Дическу, 4-42, 5-25 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога, 26, 26A, B, C, D, E, 28, 28/3, 28/4, 28/5, 28/5 блок A, B, C, 28/6, 28/7, 28/8, 32/2, 32/7, 32/8, Спартакус, 24, К. Мошилор, 4 – с 09:00 до 17:00.

ул. Петрикань, 19, 86 – с 09:10 до 16:20.

ул. А. Рэдэуцану, 1, 2, Н. Димо, 9001, 9999, Г. Пинтя, 140/2, 142, Студенцилор, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 17, 25, 25A, 27 – с 09:10 до 17:00.

ул. М. Костин, 13/1, 13/5, 13/6, Московский пр-т 12/2 – с 09:00 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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