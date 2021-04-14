По каким адресам в столице не будет света

0

Поставщик сообщает о запланированных перерывах в поставках электрической энергии на среду, 14 апреля.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ 27/2 – с 13:00 до 17:00. бул. Куза-Водэ 25/6, 25/7 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 202E, 202C – с 09:10 до 18:00. ул. Грэдинилор 23, 25, Г. Уреке 4, 12, Сф. Георге 29, 29/1 – с 08:45 до 16:00. Хынчештское шоссе 139 – с 14:00 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога 2, 4, 13/2, 45/1, 45/2, 45/3, Флорэрий 3, 5/1, 7, пер. 1 Флорэрий 2J, 6, 8, пер. 2 Флорэрий 1, 3, 5, 7, Мачилор 11, 18, Пажурий 7/1, 9, 11, 13, 13/1, 13/2, 15/2, 15, 17A, 16-30, 999 – с 09:00 до 16:30. ул. К. Брынковяну 25-33, 26-30, Криулень 60-82, 65-85, пер. Криулень 40, 60, Дойна 84-90, 113-121, Хотин 1-47, 20-60, Л. Дамиан 59-81, 60-82, Молдовица 6-28, 27-45, Путней 49, 67, 77/1, 78, 83, 90, Теодориу 18-48, 33-59, Тимишоара 8, 18-46, 17-45, В. Крэсеску 50-72, 53-79, пер. В. Крэсеску 34-58, 35-59 – с 09:10 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.