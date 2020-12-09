По каким адресам в среду не будет света в столице

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Поставщик услуги сообщает, что 9 декабря намечены перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть 797A, 799, 799/9, 793/2, пер. 1 Мунчешть 799, бул. Дачия 80/3, ул. Аэропорт 9002 – с 09:20 до 16:20.

Сектор Центр:

ул. Албишоара 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18, 20/1, 22/2, Измаил 108, 108/2 – в течение дня.

шос. Хынчешть 20 – с 09:00 до 13:00.

шос. Хынчешть 32 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются также на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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