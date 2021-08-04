По каким адресам в четверг ожидаются отключения воды

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Потребители, проживающие на улицах Мовилень, Л. Ребряну и Кэлэторилор, останутся с 09:00 до 23:00 без воды. С 09:00 до 16:00 возможно отключение на столичной улице Н. Йорга, 9/1.

5 августа поставщик проведёт запланированные работы на водонапорной станции в Крузештах. В результате с 09:00 до 17:00 в этом населённом пункте будет прекращено водоснабжение, пишет ipn.md.

Также с 09:00 четверга до 16:00 пятницы возможно отключение воды на столичной улице Друмул Виилор, 26, 28, 28/1, 28/2, 30/2.

После завершения плановых работ водоснабжение возобновится. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской поставщика: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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