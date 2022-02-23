По каким столичным адресам в четверг не будет воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, с 09.00 до 21.00 без воды останутся потребители, проживающие по следующим улицам:
- Г. Пынтя;
- Л. Истрате;
- П. Лещенко;
- О. Врабие;
- С. Рэдэуцану.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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