По каким столичным адресам в четверг не будет воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09.00 до 21.00 без воды останутся потребители, проживающие по следующим улицам:

Г. Пынтя;

Л. Истрате;

П. Лещенко;

О. Врабие;

С. Рэдэуцану.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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