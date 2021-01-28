По каким адресам в четверг не будет света

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“Premier Energy” сообщает, что в четверг, 28 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Буюканы:

ул. К. Шмидта 7, 9, 14/1, Чокырлей 11, 27/41, 999, Н. Смокинэ 2-14, 3-19, 1 пер. Н. Смокинэ 11, Пьетрарилор 1-43, 2, 4, 22-30, 44-68, 9999 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Измаил 116 – с 10:30 до 12:30;

ул. Галац 44 – частично с 08:45 до 14:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор 4, 6, 6A, 8, 8/1, 11, 11A, 15, 17 – с 09:15 до 10:30;

ул. И. Виеру 14, 14/1, 14/1A – с 09:00 до 13:00;

ул. И. Виеру 16, 16/1 – с 13:00 до 17:00;

ул. Алеку Руссо 59/1, 61, 61/2, 61/3, 61/5, 61/6, 63/1, 63/2, 63/6, 63/7, 65, 65/1, 9999, Мирча чел Бэтрын 1, 1/1, 1/2, 3, 3A, 3B, 3/4, 32 – с 09:10 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Алеку Руссо 57 – с 09:10 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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