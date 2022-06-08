По каким адресам сегодня в Кишинёве не будет электричества

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Поставщик сообщает, что в среду, 8 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал, 139 – с 09:10 до 20:20.

Сектор Буюканы:

ул. Барбу Лэутару, 1-19, 2-16, 35, 41, Буюкань, 2-6, 3-5, 13A , Ч. Порумбеску, 1-33, 2-20, Е. Кока, 1-15, И. Некулче, 3, М. Лэтэрецу, 4, M. Тэнасе, 1-17, 2-22, Примэверий, 44, В. Лупу, 4-14, В. Белинского, 32/1, Шт. Няга, 6-14, 7-17 – с 09:15 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Гиочеилор, 1 – с 09:05 до 13:00.

ул. Сихаструлуй, 9003, M. Лермонтов, 1 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Басараб, 5/1 – с 09:15 до 13:00.

ул. М. Басараб, 5/3 – с 13:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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