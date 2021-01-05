По каким адресам сегодня в столице не будет света

0

Поставщик сообщает, что во вторник будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся дома, расположенные по следующим адресам.

Сектор Буюканы:

ул. И. Крянгэ 1/2, Шт. чел Маре 169, 169/2, 171/1, 171/3 – с 12:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 110, Шт. чел Маре 153, Т. Чорбэ 3-13, 4, 10-26 – с 09:15 до 17:00. ул. А. чел Бун 91-109, 96, 126-132, А. Панн 1-15, 4, Кэприяна 50-56, 64, 76, 55, Колина Пушкин 3, Колумна 128-130, И. Прункул 11, М. Чеботарь 65-67, Б.-Бодони 57-59, Сф. Андрей 15, 18-20, Сф. Илие 33-41, 54-64, 74 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.