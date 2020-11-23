По каким адресам не будет воды в столице

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Некоторые жители Кишинёва останутся во вторник, 24 ноября, без воды в кране.

По данным поставщика, воды не будет с 09:00 до 19:00 на улицах Ю. Гагарин, 5, 7, 9 (в том числе в дробных домах), А. Гэрий, 38, Пьяца Гэрий, 2-6, Г. Асаки, 25, М. Ломоносов 39-47 (в том числе в дробных домах), А. Космеску, И. Нистор.

С 09:00 вторника до 06:00 среды отключения запланированы на улицах М. Витязул, 11-27 (в том числе в дробных домах), Колумна, 166, 170, Месаджер, 19, 21, Г. Яблочкин.

После завершения работ водоснабжение возобновится. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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