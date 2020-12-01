По каким адресам не будет воды в столице в среду

0

О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.



В частности, 2 и 3 декабря с 09.00 до 20.00 воды не будет по улицам: Александру чел Бун, Кожокарилор, Т. Майореску, Армянской, О.Гога.

Кроме того, в связи с проведением запланированных работ компанией “Premier Energy Distribution” в среду, 2 декабря, с 09.00 до 13.00 возможны отключения электроэнергии, что может привести к отключениям водоснабжения в доме по адресу: ул. Каля Ешилор, 61/2.

Также с 09.00 до 17.00 без воды останутся и жильцы домов по следующим адресам:

ул. Докучаева, 2/4, 13;

ул. Академическая, 8-12, в том числе с дробью;

ул. Скиноаса Деал 1-25, 2-24, в том числе с дробью;

ул. Миорица 5/2, 5/5, 5/3, 5/4;

ул. Костюжень 3/1-3/17.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.