По каким адресам не будет воды в понедельник

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На нескольких столичных улицах 16 ноября будет прекращена подача воды. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00.

Водоснабжение будет приостановлено на улицах Л. Толстой, Кошница, Ферарилор, Кицану и Кочиерь. Кроме того, воды не будет на улицах Негурень, Инкулец, Мерешень, Суручень, Чакир, Джемена, М. Элиаде, А. Давид, П. Боцу, И. Нистор, А. Матеевич и на пр-те Штефан чел Маре, 3.

После завершения работ, пишет ipn.md, водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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