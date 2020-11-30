По каким адресам не будет воды в первый день зимы

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с проведением запланированных работ компанией “Premier Energy Distribution” во вторник, 1 декабря, с 09.00 до 17.00 возможны отключения электроэнергии, что может привести к отключениям водоснабжения в пригороде Дурлешты по улицам: Александру чел Бун, Будэй, Каприяна, Картуша, Кодрилор, пер. Кодрилор, Грибов, Язулуй, пер. Язулуй, Жунимий, Ливезилор.

Кроме того, в связи с подключением нового водопровода в коммуне Гратиешты с 09.00 до 20.00 будет приостановлена подача воды по улицам: Романэ, Ион Крянгэ, Интернационалей, Сфынтэ Треиме, Фынтынелор.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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