По каким адресам не будет воды в первый день октября

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Некоторые жители столицы останутся в четверг, 1 октября, без воды в кране.

По данным поставщика, её не будет с 09:00 до 22:00 на улицах М. Костин 11/3A, 11/4, Флорилор 13/5, Минск 1-43, 2-22, Рига, пер. Плаюлуй, Плаюлуй 9-37, 18-50, Х. Морий 1-19, 2-20, Ташкент 1-19, 2-20, Ч. Албэ 7-41, 2-36, Ашхабад 31-49, 8-24, Мунчешть 164-168, Диминеций 2-44, 1-61, Тэбэкэрия Ноуэ 11-39, 18-38, А. Попович.

С 09:00 до 17:00 отключения запланированы на улицах Сихаструлуй, Буджакулуй, Хайдучилор, Балтаг, Фошкань, Цепеш, Костешть, Галац, Сф. Штефан, Влайку, Ливадарелор, Извоарелор, Скиноаса-Дял, Скитулуй, Падурилор, Витикулторилор, Кобзарилор.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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