По каким адресам не будет воды в четверг

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Сообщение для потребителей от поставщика услуги.

С 21:00 28 октября до 06:00 29 октября отключения ожидаются на шос. Мунчешть, 793-807, 776-830 (в том числе с дробью), Пэшунилор, ул. и пер. Имашулуй, пер. Г. Кучеряну, Змеурей, Ревака, А. Болдор, Музелор, В. Тулник, ул. и пер. В. Зарзар, Астронауцилор, Колумб, Авиаторилор, Навигаторилор, Плопилор, Чкалов, Отопень, Аэропорт, ул. и пер. Бачоий Ной, бул. Дачия, 65-87, 60-80 (в том числе с дробью).

В этот же промежуток времени воды не будет в пригороде Сынджера.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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