По каким адресам не будет воды 14 января

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Потребители, проживающие на бул. Штефана чел Маре, 150, 101, 103, 152, останутся в пятницу без воды. Подача будет приостановлена и на ул. Триколорулуй, 34-42.

АО „Apă-Canal Chișinău” уточняет, что воды не будет с 09:00 до 22:00. В этот интервал времени специалисты предприятия проведут работы по подключению нового водопровода диаметром 225 мм по ул. Триколорулуй, 34.

Поставщик призывает потребителей запастись минимальным объёмом воды на период прекращения водоснабжения. Позавершении запланированных работ водоснабжение возобновится. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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