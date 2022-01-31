По каким адресам в столице не будет воды 1 февраля

По каким адресам в столице не будет воды 1 февраля

Информация для потребителей от поставщика услуги.

В частности, с 09:00 до 18:00 отключения запланированы на ул. М. Басараб, 10, 10/2, 15/2. С 09:00 до 20:00 подача воды будет временно прекращена на улицах Сихаструлуй, Буджакулуй, Балтажь, Фокшань, Влад Цепеш, Костешть, Хайдучилор, Галац, Св. Штефан, Извоарелор, пер. Извоарелор, ул. и пер. Скиноаса Деал, Помикулторилор, Витикулторилор, Препелицей, Бужорилор, Бусуйокулуй, ул. и пер. Колиней, Ситарулуй, Ливадарилор и Брэила.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md