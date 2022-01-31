По каким адресам в столице не будет воды 1 февраля

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Информация для потребителей от поставщика услуги.

В частности, с 09:00 до 18:00 отключения запланированы на ул. М. Басараб, 10, 10/2, 15/2. С 09:00 до 20:00 подача воды будет временно прекращена на улицах Сихаструлуй, Буджакулуй, Балтажь, Фокшань, Влад Цепеш, Костешть, Хайдучилор, Галац, Св. Штефан, Извоарелор, пер. Извоарелор, ул. и пер. Скиноаса Деал, Помикулторилор, Витикулторилор, Препелицей, Бужорилор, Бусуйокулуй, ул. и пер. Колиней, Ситарулуй, Ливадарилор и Брэила.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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