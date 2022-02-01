По каким адресам не будет света в первый день февраля

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что во вторник будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Г. Энеску 5 – с 09:00 до 16:50.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 2 – с 10:00 до 15:00.

ул. Костюжень 6/1, 8/2, Гренобля 126, Жубилеулуй 1-5, 10-16 – с 08:45 до 17:00 (на 4 часа).

ул. Жубилеулуй 10-16 – с 09:00 до 12:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Д. Рышкану 16, 18, 20/1, 20/2, Т. Владимиреску 14 – с 10:00 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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