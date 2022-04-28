По каким адресам не будет света 28 апреля

0

“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Г. Топырчану, 1-25, 2-20, И. Некулче, 13-55, 14-28, Шт. Няга, 70, пер. Шт. Няга, 11, В. Белинского, 60 – с 09:00 до 19:00.

бул. Штефана чел Маре, 141/1 – с 09:00 до 16:50.

Сектор Центр:

ул. А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32, пер. Лакулуй, 4, В. Дическу, 4-42, 5-25 – с 09:30 до 17:30.

ул. А. Бернардацци, 4-40, 5-41 – с 09:20 до 17:20.

ул. Г. Асаки, 37/2 – с 09:00 до 13:00.

ул. Г. Асаки, 37/1 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор, 12, 12/6, 19, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21B, 23, 23/1, 23A, 27, 123 – с 09:05 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара, 76/8, 76/7 – с 12:00 до 16:50.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.