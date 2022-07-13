По инициативе социалистов в столице отремонтируют и благоустроят ряд лицеев и детсадов

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С таким предложением вчера на заседании Муниципального совета выступил председатель фракции ПСРМ в МСК Александр Одинцов. Инициатива была поддержана другими советниками.

Ремонт будет проведён в следующих учебных заведениях: лицее “Николае Сулак”, лицее “Михай Витязул”, лицее “Нечуй-Левицки”, лицее “Титу Майореску”, детском саду-яслях N 167, детском саду-яслях N 8, лицее “Константин Сибирский”, лицее “Глория”, гимназии “Думитру Матковски”, лицее “Михай Греку”. Также будут благоустроены их территории.

Кроме того, по инициативе ПСРМ, будет отремонтирован многоэтажный дом на улице Дачия, 44/5 и благоустроен его двор.

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