По инициативе ПСРМ в парламенте создана спецкомиссии по ситуации на ЖДМ (ВИДЕО)

По инициативе ПСРМ в парламенте создана спецкомиссии по ситуации на ЖДМ (ВИДЕО)

Специальная парламентская комиссия изучит финансовую ситуацию на ГП “Железная дорога Молдовы”, а также деятельность предприятия в 2010-2020 годах. Соответствующее решение по инициативе фракции ПСРМ сегодня приняли депутаты. 

Председателем комиссии стал социалист Олег Липский. От ПСРМ в её состав также вошли Николай Паскару и Александр Жолнач. Вице-председателем избран представитель “Про-Молдова” Ангел Агаке, а секретарём – Корнелиу Падневич от “Пентру Молдова”. От ПДС в неё были включены Петру Фрунзе и Раду Мариан, от ДПМ – Ион Леукэ, от “Шор” – Игорь Химич, от ППДП – Александр Слусарь.

Через 60 дней комиссия представит отчёт о проделанной работе с выводами законодательному органу.

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