По инициативе ПСРМ пособие для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, прикованных к постели, было удвоено

По инициативе ПСРМ пособие для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, прикованных к постели, было удвоено

Парламент принял сегодня проект ПСРМ, который предусматривает увеличение размера пособия по уходу за лицами, прикованными к постели, из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Выплаты увеличатся с фиксированной суммы в 500 леев до 80% от размера минимальной пенсии, которую ежегодно устанавливает правительство. Также решено, что пособие будет ежегодно индексироваться.

Один из авторов проекта, депутат ПСРМ Владимир Односталко отметил, что в этом году пособие вырастет до 1 тысячи леев.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2021 года.

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