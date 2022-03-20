По инициативе ПСРМ начался ремонт ещё двух дворов на Ботанике

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Речь идёт о дворах, расположенных по адресам: ул. Н. Зелинского, 28/6 и 30/4. Работы проводятся по инициативе фракции ПСРМ в Муниципальном совете.

Они предусматривают: восстановление тротуаров; ремонт подъездных путей к жилым домам; асфальтирование дорожек во дворах.

– Создание условий для жителей города является приоритетом для примарии Кишинёва. Следует отметить, что рядом расположен детский сад №79. Учреждение дошкольного образования было закрыто в течение многих лет, в прошлом году примария Кишинёва вновь открыла его после ремонта, – отмечается на странице фракции ПСРМ в соцсети.

Проект примарии Кишинёва по ремонту дворов многоквартирных домов был запущен в прошлом году и будет продолжен, отмечают социалисты. Кроме того, в секторе Ботаника в настоящее время проводится ремонт тротуаров.

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