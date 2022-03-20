По инициативе ПСРМ начался ремонт ещё двух дворов на Ботанике

По инициативе ПСРМ начался ремонт ещё двух дворов на Ботанике
Речь идёт о дворах, расположенных по адресам: ул. Н. Зелинского, 28/6 и 30/4. Работы проводятся по инициативе фракции ПСРМ в Муниципальном совете.

Они предусматривают: восстановление тротуаров; ремонт подъездных путей к жилым домам; асфальтирование дорожек во дворах.

– Создание условий для жителей города является приоритетом для примарии Кишинёва. Следует отметить, что рядом расположен детский сад №79. Учреждение дошкольного образования было закрыто в течение многих лет, в прошлом году примария Кишинёва вновь открыла его после ремонта, – отмечается на странице фракции ПСРМ в соцсети.
Проект примарии Кишинёва по ремонту дворов многоквартирных домов был запущен в прошлом году и будет продолжен, отмечают социалисты. Кроме того, в секторе Ботаника в настоящее время проводится ремонт тротуаров.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md