По инициативе ПСРМ компенсация молодым специалистам для найма жилья в Кишинёве увеличена вдвое

По инициативе ПСРМ компенсация молодым специалистам для найма жилья в Кишинёве увеличена вдвое
По инициативе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва компенсация для найма жилья молодым специалистам, занятым в системе местной публичной власти муниципия, увеличена вдвое: с 1000 до 2000 леев. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции Александр Одинцов. 

Он также отметил, что обсуждается внедрение программы помощи при ипотечном кредитовании для покупки жилья молодыми специалистами в Кишинёве.
– Мы заботимся о том, чтобы молодые специалисты не уезжали из Молдовы, – подчеркнул Одинцов. 
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