По инициативе ПСРМ компенсация молодым специалистам для найма жилья в Кишинёве увеличена вдвое

По инициативе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва компенсация для найма жилья молодым специалистам, занятым в системе местной публичной власти муниципия, увеличена вдвое: с 1000 до 2000 леев. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции Александр Одинцов.