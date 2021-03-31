По инициативе ПСРМ государство выделит 80 квартир семьям участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

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Государство выделит 80 квартир семьям участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в одном из жилых домов в Кишинёве. С такой инициативой выступили депутаты ПСРМ. Документ был одобрен парламентской комиссией по экономике, бюджету и финансам.

Жилой дом на 80 квартир, расположенный по улице Алба-Юлия, 91/3, был возведён для участников ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Распределять квартиры будет комиссия, созданная мэром Кишинёва.

Жилье достанется тем участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые не получали за счёт госбюджета выплаты на строительство частных жилых домов, на покупку жилплощади или земельных участков, льготных кредиты на покупку или строительство жилья, а также те, которым уже выделяли квартиры за счет бюджетных средств, пишет ntv.md.

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