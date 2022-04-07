По инициативе ПДС в Молдове запретят фильмы о ВОВ

По инициативе ПДС в Молдове запретят фильмы о ВОВ

Это предусматривает внесённый ПДС в парламент проект Закона “Об обеспечении безопасности информационного пространства”. Одна из статей гласит, что фильмы военного содержания, произведённые государствами, не подписавшими Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, не смогут быть показаны на молдавских телеканалах. 

– В 1958 году фильм “Летят журавли” получил главный приз в Каннах. Скажите, такое произведение вписывается в категорию “фильм военного содержания”? Дистрибьюторы, вещатели будут иметь право включать его в сетку передач? – спросила депутат БКС Адела Рэйляну. 

– К сожалению, похоже, что это ситуация, в которой должны быть понесены последствия, спровоцированные безответственными правительствами, – ответила председатель комиссии по СМИ, депутат БКС Лилиана Николаеску-Онофрей. 

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