По инициативе ПДС в Молдове будет ежегодно проводиться Национальный фестиваль сливы

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Депутаты одобрили поправку к Постановлению о памятных днях, праздниках и выходных днях в Республике Молдова. Таким образом, отныне в нашей стране будет отмечаться и Национальный фестиваль сливы.

Он будет проводиться ежегодно в третье воскресенье сентября. По словам авторов проекта, об учреждении этого праздника ходатайствовали местные органы государственной власти.

В нашей стране сливы занимают второе место в списке наиболее экспортируемых свежих фруктов, что ставит Республику Молдова в первую десятку экспортёров в мире, передаёт moldpres.md.

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