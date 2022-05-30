По инициативе Илана Шора в День защиты детей известная исполнительница Клава Кока даст два исключительных концерта в OrheiLand и Тараклии. Всё бесплатно!

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Самый долгожданный летний сезон для детей начинается в OrheiLand. Знаменитый парк развлечений вновь открывает свои двери 1 июня, в 11:00, с уникальным мероприятием для детей. Красочные выступления, музыка и веселье, а также множество сюрпризов ждут посетителей в День защиты детей, когда будет дан старт летнем сезону. Кульминацией мероприятия станет исключительный концерт известной исполнительницы Клавы Коки.

Представители OrheiLand обещают организовать незабываемый праздник, но самое главное, они объявляют, что и в дальнейшем вход для всех посетителей – и для детей, и для взрослых – абсолютно бесплатный. У детей будут мастер-классы и шоу с участием сказочных героев, они смогут испытать острые ощущения на каруселях, батутах, американских горках и других аттракционах на территории парка.

Также впервые откроется детский салон красоты Aqua grim, где дети смогут наносить себе временные татуировки.

Лидер Партии «ШОР» Илан Шор, по инициативе которого был открыт парк развлечений OrheiLand, заявил, что очень рад тому, что пятый год подряд эта уникальная для нашей страны зона отдыха превращает лето для детей в красочный и незабываемый отдых.

«Я очень рад, что из года в год год OrheiLand приносит радость детям. Почти ри миллиона человек посетили парк развлечений с момента его открытия, а это говорит о том, что добрые дела, которые творит моя команда, ценятся людьми. Мы не остановимся на достигнутом и будем и в дальнейшем реализовывать прекрасные проекты для всех жителей Республики Молдова», – заявил Илан Шор.

Также 1 июня и жителей Тараклии ждут незабываемые сюрпризы. В центре города, в 13:00, будут организованы для всех мероприятия и развлекательные шоу, а вечером Клава Кока выступит и для жителей Тараклии. Вход свободный.

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