По инициативе фракции ПСРМ в МСК на многих улицах столицы восстанавливают тротуары

Продолжаются работы по восстановлению тротуаров в секторе Чеканы. Они проводятся по инициативе фракции ПСРМ в Муниципальном совете.

Так, на улице Марии Драган возобновлены начатые в конце прошлого года работы. В настоящее время здесь устанавливают бордюры и укладывают щебень. Ранее на этой же улице были отремонтированы другие, наиболее поврежденные участки тротуара.

Подобные работы ведутся и на бульваре Игоря Виеру, на отрезке ул. Михаил Садовяну – бул. Мирча чел Бэтрын. В конце 2021 года здесь был заасфальтирован тротуар на правой стороне дороги, сейчас работы ведутся на противоположной стороне.