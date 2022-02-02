По инициативе фракции ПСРМ в МСК на многих улицах столицы восстанавливают тротуары

По инициативе фракции ПСРМ в МСК на многих улицах столицы восстанавливают тротуары
Продолжаются работы по восстановлению тротуаров в секторе Чеканы. Они проводятся по инициативе фракции ПСРМ в Муниципальном совете.

Так, на улице Марии Драган возобновлены начатые в конце прошлого года работы. В настоящее время здесь устанавливают бордюры и укладывают щебень. Ранее на этой же улице были отремонтированы другие, наиболее поврежденные участки тротуара.

Подобные работы ведутся и на бульваре Игоря Виеру, на отрезке ул. Михаил Садовяну – бул. Мирча чел Бэтрын. В конце 2021 года здесь был заасфальтирован тротуар на правой стороне дороги, сейчас работы ведутся на противоположной стороне.

В ближайшее время начнутся работы по восстановлению тротуаров по улице Киевская, на отрезке от улицы А. Руссо до цирка, в обоих направлениях.

В то же время были подписаны контракты на текущий ремонт подъездных дорог и тротуаров в секторах Центр и Ботаника. Он начнётся, когда потеплеет.

Следует отметить, что эти работы являются частью проектов, начатых в 2021 году. После их завершения стартует реализация проектов, запланированных на этот год.

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