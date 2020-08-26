По инициативе Додона впервые за всю независимость страны пенсии будут индексироваться дважды в год

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2020-й станет первым годом в современной истории Молдовы, когда пенсии будут индексировать не только 1 апреля, но и 1 октября. Это стало возможным благодаря инициативе главы государства.

– Я думаю, что этот закон останется в истории страны как закон, который продвигал Додон, – сказал президент.

Вторая важная инициатива в поддержку пенсионеров предполагает выделение дважды в год материальной помощи. В начале этого года 590 тысяч человек с пенсией ниже 2000 леев получили по 700 леев, а 1 октября эту же выплату получат те, чья пенсия ниже 3000 леев в месяц – примерно 660 тысяч бенефициаров.

– Эта норма стала законом, и в законе по моей инициативе четко прописано, что государство дважды в год предоставляет единовременную помощь пенсионерам, – сказал он.

Игорь Додон также назвал революционной свою инициативу о начислении пособия в течение 5 лет в случае смерти супруга-пенсионера второму супругу.

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