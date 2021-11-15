По инициативе Додона открыт счёт для сбора средств в помощь многодетной матери, которую Санду отказалась помиловать

Как и было обещано ранее, сегодня по инициативе Игоря Додона был открыт банковский счёт для сбора финансовой помощи матери с пятью детьми из Дрокии, которая была приговорена к тюремному заключению за взятые в долг деньги. Ранее Майя Санду отказалась её помиловать.