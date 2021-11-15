По инициативе Додона открыт счёт для сбора средств в помощь многодетной матери, которую Санду отказалась помиловать

По инициативе Додона открыт счёт для сбора средств в помощь многодетной матери, которую Санду отказалась помиловать
Как и было обещано ранее, сегодня по инициативе Игоря Додона был открыт банковский счёт для сбора финансовой помощи матери с пятью детьми из Дрокии, которая была приговорена к тюремному заключению за взятые в долг деньги. Ранее Майя Санду отказалась её помиловать.

– Призываю всех внести свою финансовую лепту, помочь этим бедным детям и дать им возможность провести зимние каникулы с родной матерью. Прошу всех, кто хочет сделать доброе дело, направить посильное пожертвование на следующий банковский счёт, открытый на имя бабушки детей:
BC Victoriabank SA
Данные получателя: Урсаки Светлана
Финансовый код: 2004012002403
IBAN: MD91VI022253100000439MDL, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети. 
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