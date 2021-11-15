По инициативе Додона открыт счёт для сбора средств в помощь многодетной матери, которую Санду отказалась помиловать

Как и было обещано ранее, сегодня по инициативе Игоря Додона был открыт банковский счёт для сбора финансовой помощи матери с пятью детьми из Дрокии, которая была приговорена к тюремному заключению за взятые в долг деньги. Ранее Майя Санду отказалась её помиловать.
– Призываю всех внести свою финансовую лепту, помочь этим бедным детям и дать им возможность провести зимние каникулы с родной матерью. Прошу всех, кто хочет сделать доброе дело, направить посильное пожертвование на следующий банковский счёт, открытый на имя бабушки детей:
BC Victoriabank SAДанные получателя: Урсаки СветланаФинансовый код: 2004012002403IBAN: MD91VI022253100000439MDL, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии