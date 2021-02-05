По инициативе Додона и ПСРМ 690 тысяч пенсионеров получат к Пасхе по 1000 леев (ВИДЕО)

По инициативе Додона и ПСРМ 690 тысяч пенсионеров получат к Пасхе по 1000 леев (ВИДЕО)

Председатель Партии социалистов заверил в этом граждан в рамках нового выпуска своего видеоблога.  

– Я обещал, и мою инициативу парламент принял в декабре. Деньги будут выплачены к Пасхе. К сожалению, в январе такой возможности не было. 690 000 пенсионеров получат к Пасхе по инициативе Додона и ПСРМ по 1000 леев. Этот закон принят, промульгирован и вступил в силу, – сказал он. 

Напомним, в 2020 году пенсионеры получили помощь по инициативе Игоря Додона дважды: по 700 леев в начале года и по 900 в октябре.

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