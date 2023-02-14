По индексу Бигмака курс доллара в Молдове не должен превышать 11-12 леев

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Согласно январскому индексу Бигмака, который рассчитывает The Economist, молдавский лей недооценен на 40,6% по отношению к доллару.

Что такое индекс Бигмака?

Издание The Econimist внедрило индекс Бигмака как л`гкий способ проверить, находятся ли валюты на “правильном” уровне. Этот способ не идеален, это признают все экономисты, поскольку Бигмак в разных странах состоит из местных ингредиентов, цены на которые отличаются. Однако информацию к размышлению он даёт.

Каким должен быть курс по индексу Бигмака

Поскольку в Соединённых Штатах Америки Бигмак стоит 5,36 доллара, а в Молдове 60 леев, обменный курс между ценами в таком случае равен 11,19 леев за доллар. Пока официальный курс установлен на уровне 18,78 леев за доллар, поэтому, по мнению The Econimist, молдавская валюта на 40,6% недооценена по отношению к доллару.

А что у других?

Украинская гривна недооценена на 53,5%. Румынский лей – на 49,2%. Польский злотый на 23,6%. Чешская крона на 15,8%. Еврозона, где Бигмак стоит 4,86 евро на 1,4%. Аргентинский песо на 1%. Швейцарский франк, наоборот, переоценён на 35,4%. Также переоценены валюты Уругвая, Норвегии, Швеции и Дании, передаёт mybusiness.md.

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