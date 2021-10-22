По делу об убийстве сельчанина из Бричан задержаны двое (ВИДЕО)

По делу об убийстве сельчанина из Бричан задержаны двое (ВИДЕО)

Двое подозреваемых в убийстве жителя села Коржеуць были задержаны минувшей ночью.

Речь идёт о двух братьях, один из которых ранее был судим за убийство и освободился в 2019 году. По информации правоохранителей, подозреваемые намеревались сегодня утром уехать из Молдовы.

Как сообщает полиция, 17 октября братья вошли во двор 34-летнего сельчанина и застрелили мужчину. Жертва скончалась на месте. Мотивом преступления послужил давний конфликт с убитым.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md