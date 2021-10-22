По делу об убийстве сельчанина из Бричан задержаны двое (ВИДЕО)

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Двое подозреваемых в убийстве жителя села Коржеуць были задержаны минувшей ночью.

Речь идёт о двух братьях, один из которых ранее был судим за убийство и освободился в 2019 году. По информации правоохранителей, подозреваемые намеревались сегодня утром уехать из Молдовы.

Как сообщает полиция, 17 октября братья вошли во двор 34-летнего сельчанина и застрелили мужчину. Жертва скончалась на месте. Мотивом преступления послужил давний конфликт с убитым.

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