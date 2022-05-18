По делу о коррупции задержаны двое сотрудников НИОБ и их посредник

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Инцидент произошёл в начале мая. Сотрудники НИОБ остановили для проверки автомобиль со швейцарскими номерами. Как выяснилось, машина числилась в розыске.

Сотрудники полиции сообщили о том, что транспортное средство предстоит эвакуировать на спецстоянку. В качестве “альтернативы” от владельца автомобиля потребовали 400 евро.

Впоследствии деньги были переданы правоохранителям через посредника. Все трое подозреваемых задержаны.

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