По делу о контрабанде изъято более двух миллионов пачек сигарет

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Офицеры специализированных подразделений Таможенной службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам расследуют схему контрабанды табачных изделий.

В ходе проведённых по нескольким адресам в Каушанах обысков правоохранители изъяли более 2 миллионов пачек сигарет и 4 транспортных средства, которые использовались для перевозки табачных изделий.

В деле фигурируют экономический агент из Приднестровья и таможенный брокер, которые в декабре 2020 года подали таможенные декларации на ввоз сигарет из Объединённых Арабских Эмиратов. В ближайшее время будет принято решение о наложении ареста на табачные изделия, оценочная стоимость которых составляет около 6 миллионов леев, пишет moldpres.md.

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