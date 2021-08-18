По чьей вине произошёл конфуз с НДС для HoReCa?

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Сразу после избрания на должность премьер-министра Наталья Гаврилица, выступая в передаче на одном из местных телеканалов, заявила, что решение правительства, возглавляемого Ионом Кику, о снижении НДС для HoReCa до 6% весной 2021 года в период чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения было конфузом.

Кто на самом деле снизил ставку НДС? Что думает по этому поводу сам экс-премьер-министр?

Мнение Кику

Новое правительство нашло на счетах национального публичного бюджета (НПБ) 9,3 млрд леев. Доходы НПБ за первые семь месяцев 2021 года превысили на 6,9 млрд леев соответствующую сумму за январь-июль 2020-го. Бюджетный дефицит за семь месяцев составил примерно 25% от предусмотренной на целый год суммы (соответственно примерно в 2,3 раза ниже изначально запланированной).

Эти цифры говорят о том, что налогово-бюджетная политика, применённая с ноября 2019 года, была в целом адекватна обстоятельствам и реалиям. Вернёмся к этим цифрам для сравнения позже… когда придёт время проанализировать «времена»…

Рекомендую новому правительству Молдовы читать внимательнее информационные записки помощников, перед тем как говорить неправду в прессе. 6%-я ставка НДС для HoReCa была утверждена парламентом в апреле 2021 года по инициативе фракции ШОР. Я не думаю, что коллеги из правительства выразили положительное мнение на эту инициативу. Президент Майя Санду промульгировала инициативу Шора без вопросов… Соответственно прошлое правительство не имеет ничего общего с этим «конфузом». Конфузом было удвоение ставки НДС правительством Санду летом 2019 года. Я, естественно, буду придерживаться правила «первых 100 дней» и воздержусь от оценок деятельности нового кабинета министров. Однако каждый раз, когда по незнанию или умыслу будут говорить неправду, буду реагировать.

Ион Кику,

экс-премьер-министр РМ