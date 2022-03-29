По абонементу – дешевле

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О первом шаге к введению электронной оплаты за проезд в столице

Рост цен на горючее и энергоресурсы влечёт за собой и повышение тарифа на пассажирские перевозки. Стоимость одной поездки выросла до 5 леев в Бельцах, Сороках и Чадыр-Лунге. Мэрия Кишинёва тоже планирует повышение тарифа на проезд в общественном транспорте.

Инфляция прижала

Это не произойдёт прямо завтра, но в один из ближайших месяцев точно. На данном этапе разработана новая методология формирования тарифа на проезд в общественном транспорте и начался этап публичных слушаний. В минувший четверг, 24 марта, в столичной мэрии состоялась первая презентация и обсуждение документа, который разработала команда Института бизнеса и консалтинга (BCI – Business Consulting Institute). Представлявший методологию председатель BCI Михай Рошкован отметил, что исследование они провели ещё год назад в связи с внедрением электронного билета в муниципии Кишинёв и разработали по просьбе мэрии новую методологию. Тогда же в столице был проведён опрос среди 1700 респондентов, в ходе которого у людей спрашивали мнение о необходимости введения электронного билета и повышения тарифа.

– Примерно 50% опрошенных согласны с тем, что стоимость проезда в общественном транспорте следовало бы повысить в 2,5–3 раза, но с условием улучшения условий для пассажироперевозок, – подчеркнул М. Рошкован. – А тариф нужно повысить, так как последний раз его актуализировали в 2009 году. За 12-летний период, в течение которого я был муниципальным советником, тариф на проезд корректировали лишь дважды, хотя предлагалось это сделать десятки раз, но мунсовет всегда отклонял данные проекты. Это подтверждает, что тема тарифов достаточно деликатная и имеет политическую составляющую.

А между тем, по словам выступающего, за 12 лет уровень инфляции в РМ вырос на 68%, цены, с учётом инфляции в 2021-м и ожидаемой в 2022-м, фактически увеличились вдвое, средняя зарплата и пенсии за этот период были повышены втрое, постоянно растут тарифы на электроэнергию и автомобильное топливо. Как отметил М. Рошкован, пока тариф на проезд в Кишинёве оставался неизменным, расходы на одну поездку росли. Если в 2009 году её стоимость составляла 1,6 лея, в 2010-м – 2,4, в 2015-м – 3,7, в 2019-м – 4,1, в 2020-м – 5,7 леев, то в 2022-м затраты уже приближаются к 10 леям за одну поездку. В этой связи с каждым годом увеличивались и бюджетные расходы на содержание общественного транспорта. На 2022 год на субсидии в муниципальном бюджете заложено 700 млн леев, а это 11% от расходной части бюджета Кишинёва.

Чтобы снять большую финансовую нагрузку с казны города, планируется повысить ориентировочный тариф до 6 леев, который будет рассчитан на основе формулы, предложенной в новой методологии.

– Разработанная нами методология отличается от всех предыдущих, она исключает политическую составляющую, из-за которой вопрос повышения тарифа всегда отклонялся, – подчеркнул М. Рошкован. – В основе этого документа лежит несколько принципов: обеспечение социальной справедливости при формировании тарифов; корреляция тарифной системы общественного транспорта с эволюцией показателей национальной экономики; унификация тарифной системы для всех видов муниципального общественного транспорта и обеспечение финансовой устойчивости поставщиков услуг муниципального общественного транспорта.

Ориентировочный тариф на одну поездку в общественном транспорте предлагается индексировать каждые два года, в зависимости от процента инфляции. Вместе с тем тариф не может быть повышен более чем на 0,06% от размера среднемесячной заработной платы в экономике, запланированной на отчётный год.

Предлагая тариф в 6 леев, мы делаем акцент на тех пассажирах, которые постоянно пользуются общественным транспортом. Им предложат три вида абонементов – на 1, 3 и 6 месяцев.

Пассажиры и льготники

Объясняя необходимость повышения тарифа на проезд, советник кабинета мэра муниципия Кишинёв Владимир Митру отметил, что последние расчёты, показывающие нынешние затраты на одну поездку в Управлении электрического транспорта (УЭТ), составляют 7 леев, в Городском автобусном парке (ГАП) – 19 леев. Если же брать затраты общественного транспорта в совокупности, то стоимость поездки обходится в 8,60 лея.

– Предлагая тариф в 6 леев, мы делаем акцент на тех пассажирах, которые постоянно пользуются общественным транспортом, – сказал В. Митру. – Им предложат три вида абонементов – на 1, 3 и 6 месяцев. Стоимость одной поездки для человека, который пользуется общественным транспортом минимум два раза в день и купит абонемент на полгода (360 поездок), составит 2,70 лея. Цена проезда в случае приобретения проездного на 3 месяца (180 поездок) – 3,30 лея, а на месяц (60 поездок) – 3,90 лея. 6 леев – это ориентировочная стоимость, которая будет утверждена как тариф, а пользующиеся постоянно автобусами и троллейбусами заплатят меньше.

Советник мэра подчеркнул, что к уже существующим 12 категориям граждан добавят ещё две, которым будет разрешён бесплатный проезд в общественном транспорте: это 40 тыс. школьников 1–4-х классов (сегодня это только дети до 7 лет) и 200 тыс. пенсионеров. Более того, предлагается ввести единый тариф и для жителей пригородов Кишинёва. Как дополнил В. Митру, общественный транспорт и дальше будет субсидироваться из муниципального бюджета, потому что, как было сказано выше, реальная стоимость одной поездки составит 8,6 лея.

Комментарий Давление на бюджет Ольга Урсу, вице-мэр муниципия Кишинёв: – Рост цен привёл к тому, что уже три месяца Городской автобусный парк и Управление электротранспорта работают в минус. Над ними нависла угроза банкротства. И дело не только в том, что эти два муниципальных предприятия могут обанкротиться, но растёт финансовое давление на бюджет города, из-за того что подорожание нефтепродуктов и энергоресурсов повлечёт за собой увеличение субсидий для ГАП и УЭТ на 335 млн леев. Если не будет скорректирован тариф, муниципалитет не сможет выполнить все проекты, намеченные на 2022 год. Не говорю уже о росте цен на сырьё и материалы, из-за чего компании не хотят участвовать в аукционах, так как не смогут выполнить обязательства, прописанные в контракте.

На пороге банкротства

А между тем, отметил вице-мэр Кишинёва Илие Чебан, субсидии из городской казны для ГАП и УЭТ за последние 12 лет выросли примерно в четыре раза. Сумма в 700 млн леев, заложенная на дотации общественного транспорта на 2022 год, рассчитывалась до повышения тарифов на горючее и электроэнергию.

– Если мы не актуализируем стоимость километра перевозки для Городского автобусного парка и тарифы в целом, тогда субсидии для двух муниципальных транспортных предприятий достигнут суммы в 1 млрд леев и существует риск их банкротства, – предостерёг вице-мэр. – До сих пор в них было инвестировано много финансовых средств, поэтому эти вложения следует поддержать и в дальнейшем. Мы инвестировали как в модернизацию подвижного состава, так и в улучшение условий самого предприятия.

Как следовало из слов Илие Чебана, мэрия сейчас реализует пилотный проект электронной оплаты проезда. Чтобы ввести этот метод во всех видах общественного транспорта, необходимо унифицировать тариф на проезд. Можно сказать, что это один из шагов введения электронного билета.

Мнение Мукана Это вам не бизнес! В исследовании я не увидел ничего об ориентировочном тарифе для маршрутных такси. Я размышляю с точки зрения жителей Кишинёва, проживающих на Старой почте, в Трушенах и в ряде других пригородов, куда, кроме микроавтобусов, больше ничего не ходит. Если мунсовет утвердит тариф на проезд в 6 леев, то это больно ударит по горожанам. Нужно время, чтобы люди поняли, что следует покупать абонементы, которые удешевят проезд. В исследовании не показано, что изменится для муниципия, если повысится тариф, какова будет экономия для бюджета. Если она составит лишь 50 млн, то нет смысла во всех изменениях. Общественный транспорт не должен быть бизнесом, который приносит прибыль муниципию, – во всех странах он субсидируется. В этом и состоит идея общественного транспорта. Виталий Мукан,

муниципальный советник

Меньше оптимизма

Экономический эксперт IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионицэ считает, что ориентировочный тариф следует пересматривать раз не в 2 года, а в 5 лет, потому что если через пару лет инфляция поползёт вниз, а Молдова вернётся к своему нормальному состоянию, то предлагаемая муниципалитетом тарифная система заблокируется. К тому же эксперт выказал сомнение по поводу правильности положения методологии, где установлено, что предварительный тариф будет выводиться только в леях, без банов.

– Зря разработчики методологии предлагают устанавливать ориентировочный тариф только в леях, без банов. Дело в том, что при незначительной инфляции, при которой тариф следовало бы повысить на десятки банов, муниципалитет этого не сделает, оставив прежнюю цену, – сказал В. Ионицэ во время дебатов. – И что касается расчёта на то, что с увеличением тарифа намного снизятся субсидии из бюджета, вы – оптимисты. Я считаю, что в этом году нужно будет субсидировать транспортные предприятия муниципия на сумму в 400 – 500 млн леев.

Дебаты по поводу новой методологии и повышения тарифов на проезд в общественном транспорте будут продолжены, но очевидно одно: цена поездки в любом случае повысится. Дешевле ездить можно будет только по абонементу.

Любовь Чегаровская