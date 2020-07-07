По 15 лет тюрьмы грозит двоим бездомным, до смерти избившим своих приятелей (ВИДЕО)

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Преступники были задержаны сотрудниками полиции и прокуратуры сектора Чеканы. Речь идёт о 22-летних кишиневце и уроженце Дрокиевского района без постоянного места жительства.

1 июня в недостроенном здании на улице Михаила Садовяну был обнаружен труп мужчины со следами насильственной смерти. Ещё один труп, также со следами насильственной смерти, нашли 10 июня.

Правоохранительным органам удалось задержать обоих подозреваемых. Мужчины полностью признали свою вину, сообщив, что конфликты возникли на фоне распития алкоголя.

Преступники были задержаны на 30 дней. За преднамеренное нанесение телесных повреждений, повлекших смерть, им грозит тюремное заключение от 12 до 15 лет.

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