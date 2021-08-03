По 1000 леев каждой семье для подготовки детей к школе и бесплатное питание и в 5-9 классах: инициативы фракции Блока ПКРМ-ПСРМ

По 1000 леев каждой семье для подготовки детей к школе и бесплатное питание и в 5-9 классах: инициативы фракции Блока ПКРМ-ПСРМ

Фракция Блока коммунистов и социалистов предлагает обеспечить бесплатным питанием в школах учащихся не только 1-4 классов, но и 5-9 классов. Об этом на брифинге для прессы заявила Алла Дарованная. Ещё одна инициатива ПКРМ и ПСРМ касается предоставления ежегодно по 1000 леев единовременной помощи каждой семье для подготовки детей, обучающихся в 1-9 классах, к школе. 

Если она будет принята, помощь будет оказана 136254 учащимся по всей стране.

Дарованная выразила надежду на то, что парламентское большинство, обещавшее “хорошие времена” для всех граждан, поддержит данные проекты.

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