Пневматическое оружие и поддельный документ изъяли в столичном аэропорту

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Инциденты были зарегистрированы накануне.

Так, в багаже пассажира рейса Кишинёв – Тель-Авив, 31-летнего гражданина Израиля, пограничники нашли пневматический пистолет. Также мужчина перевозил пули и газовые баллончики.

На следующем рейсе проверку прошёл 22-летний израильтянин. У него в багаже ​​также нашли пневматический пистолет и газовые баллончики.

А пассажир рейса “Стамбул-Кишинёв”, 28-летний гражданин Нигерии, предъявил украинский ВНЖ с явными признаками подделки. Мужчина сообщил, что документ был выдан украинскими властями. Инцидент расследуется, сомнительное разрешение отправлено на экспертизу.

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