Плохие новости для туристов: отдых в Турции и Болгарии резко подорожает

В новом сезоне-2022 основные туристические направления для молдавских туристов подорожали в среднем на 30%. Об этом сообщил председатель Патронатной ассоциации индустрии туризма (APIT) Сергей Маня.



Сказался всеобщий кризис, вызванный пандемией, инфляция, а также рост цен на основные энергоносители. По этой причине молдавские операторы почти на два месяца затянули с системой раннего бронирования: у иностранных партнеров не были сформированы окончательные прайсы. Речь шла в том числе и о популярных летних курортах Турции, Болгарии и Греции, где в прошлом году отдохнуло наибольшее количество наших туристов (свыше 100 тыс. человек), передает logos.press.md.

– В нынешнем году с ранним бронированием были связаны повышенные риски, поэтому операторы не были готовы взять на себя такие обязательства. – отметил Сергей Маня. – Для многих стал показательным случай с крупнейшим игроком «Mouzenidis Travel», который обанкротился из-за проблем с пандемией. Между тем, молдавские туроператоры перечислили этой греческой компании около 1,5 млн евро, но услуг не получили. Мы обращались в наше министерство культуры с предложением создать специальную комиссию по решению данной проблемы, однако ответа ждем до сих пор. С греческой стороны пока тоже нет ни предложений, ни гарантий.

Специалист подчеркнул, что молдавские операторы тоже не могут сформировать ценовые предложения для иностранного туриста. Цены постоянно идут в рост, причем по всей цепи (от гостиничных услуг, транспорта, общепита и до посещения туристических объектов), поэтому нынешняя стоимость турпакета не будет актуальна уже через пару месяцев.Лишь на этой неделе иностранные партнеры сформировали, наконец, предложения по раннему бронированию. Речь идет о Болгарии, Турции (Анталия, Бодрум, Мармарис), Греции (Халкидики, Крит, Родос), а также Албании, Черногории и Тунисе (авиачартеры). Также первые летние прайсы подтвердила Румыния, но речь идет исключительно об ее черноморских курортах.

Туроператоры отметили для «ЛП», что неорганизованный отдых в 2022 году вряд ли окажется дешевле.

Так, по данным турецкого статистического института (TUIK), инфляция в Турции уже достигла 50%, и пик подорожаний придется на начало туристического сезона. На первом месте по росту цен оказались продукты питания, алкогольные напитки, услуги рестораторов и отельеров.

В январе инфляция в турецкой HoReCa составила 8,45% по сравнению с предыдущим месяцем, 50,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и 25% по среднему показателю за год. Также в лидерах по темпам подорожания – автоперевозки (плюс 70%). По официальным данным правительства Турции, инфляция достигнет пика в апреле с. г., но не превысит указанной 50%-ной планки.

Молдавские турагентства пока воздерживаются от прогнозов, учитывая, что продажи только начались. Однако есть мнения, что нынешний сезон будет как минимум не хуже предыдущего. Согласно свежим данным Нацбюро статистики (за 17 февраля), в 2021 году туристические агентства и туроператоры оказали услуги 321 тыс. туристам, что в 2,6 раза больше, чем в 2020 году. Такое оживление объясняется ростом показателей в выездном туризме – на 143 тыс. человек (в 2,9 раза), во внутреннем туризме – на 36,3 тыс. человек (в 1,8 раза) и во въездном туризме – на 17 тыс. человек (в 3,5 раза).

Всего через организованный сектор за границу выехали 218 тыс. туристов, это на 143,0 тыс. больше, чем в 2020 году. При этом большинство наших граждан выезжали с целью отдыха и развлечений.

В туристической конъюнктуре ничего существенного не произошло: в продажах лидировала Турция (48% от всех турпакетов). На втором месте Египет — 22,6%, на третьем — Болгария с долей в 17%. Далее в предпочтениях оказались Греция (3%), Румыния (2,2%), Черногория (2%) и Украина (1,8%).

Хороший прирост дал внутренний туризм, но исключительно из-за ограничений, связанных с пандемией, когда люди оставались дома. В прошлом году этот сегмент обслужил почти 80 тыс. экскурсантов, увеличившись в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом. Речь идет об официальных продажах, которые прошли через турагентства, гостевые дома, винодельни и агропансионы республики.