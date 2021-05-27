Плодотворный визит: Игорь Додон пообщался с более чем 1000 жителей Унген (ФОТО, ВИДЕО)

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В продолжение поездки в Унгенский район Игорь Додон провёл две отдельные встречи с согражданами: в селе Тодирешть и городе Корнешть, где он побеседовал и с жителями близлежащих сёл – Негурений Векь, Агрономовка, Бушила, Бумбэта.

– Я рад, что люди приветствуют проекты, реализуемые при поддержке социалистов, ведь они способствуют повышению уровня жизни. Речь идёт о реабилитации дорог в рамках программы «Хорошие дороги для всех», о строительстве газопроводов и акведуков, ремонте социальных объектов. Например, по инициативе парламентской фракции ПСРМ для Унгенского района из государственного бюджета были выделены деньги на уличное освещение в населённых пунктах Агрономовка, Флорешть, Чоропкань, Морений Ной, Негурений Векь; на ремонт кровли детского сада из Пырлицы; на строительство и обустройство парка в деревне Унцешть; строительство многофункциональной детской площадки в Алексеевке, – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.

Кроме того, был продолжен проект по строительству акведука и канализации в городе Корнешть, отремонтированы и оборудованы гимназии в Тодирешть. За 2019-2021 годы на капитальный и текущий ремонты социальных объектов в районе выделено 25,6 млн. леев.

– Заверил граждан, что наша команда и дальше будет продвигать такие проекты, в том числе и в будущем парламенте. Люди готовы голосовать за Блок коммунистов и социалистов, потому что у нас самая профессиональная команда, работающая для людей, для страны. Вместе мы победим! – добавил он. Стоит отметить, что всего сегодня Игорь Додон пообщался в Унгенах примерно с тысячью жителей различных населённых пунктов этого района. Несмотря на дождь и пасмурную погоду на протяжении всей поездки, люди пришли побеседовать и проявили активность, выразив надежду на то, что Блок коммунистов и социалистов победит и сумеет сохранить мир, обеспечить стабильность и достойную жизнь всем нашим согражданам. – Мы продолжим эти встречи во всех районах страны. Люди ждут нас, и мы приедем к ним. Вместе мы победим! – подытожил Игорь Додон.

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