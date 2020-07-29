Пляжный стадион в парке “Ла извор” вскоре будет сдан в эксплуатацию

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Работы по строительству пляжного стадиона в столичном парке “Ла извор” идут полным ходом. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан накануне вечером принял участие в подключении освещения на этом объекте.

По словам градоначальника, это первый стадион подобного рода в регионе. В скором времени он будет сдан в эксплуатацию.

– Нас сильно критиковали, однако даже в сложной ситуации, связанной с пандемией, строительные работы не прекращались. Помимо работ на футбольном поле на данный момент проводится благоустройство территории вокруг стадиона, – уточнил Чебан.

Муниципалитет обустроит в парке площадки для занятий различными видами спорта: мини-футбол, теннис, пляжный волейбол, а также детские игровые площадки. Кроме того, здесь появится парковка для автомобилей, будут обустроены велосипедные дорожки и установлена городская мебель.

Стоит отметить, что пляжный стадион строится примарией Кишинева совместно с Федерацией футбола Молдовы и ФИФА.

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