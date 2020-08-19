Пляжный стадион в парке “La izvor” готов на 95% (ФОТО)

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Стадион для пляжного футбола в столичном парке “La izvor” готов на 95%. В настоящее время здесь ведутся последние работы по обустройству.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан на своей странице в соцсети. По его словам, стадион вместимостью 1 100 мест построен совместно с Федерацией футбола Молдовы и ФИФА. Это единственный в своём роде стадион в регионе, где планируется проведение международных спортивных соревнований.

Ещё полгода назад парк “La izvor” представлял собой унылое зрелище. Сегодня на стройплощадке ведутся работы по его реновации. Парк является одним из крупнейших в Кишинёве, и мы хотим сделать его привлекательным как для спортсменов, так и для всех жителей города, – отметил Чебан.

Кроме того, рядом со стадионом идут строительные работы по обустройству площадок для занятий различными видами спорта: мини-футболом, теннисом, пляжным волейболом, а также детских и спортивных площадок. Все они будут общественными.

Также в парке “La izvor” обустраивают пешеходные аллеи и фонтан. Здесь появятся парковочные места, беговые и велодорожки. В парке установят уличную мебель, а пешеходные аллеи будут освещены.

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