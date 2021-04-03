Плевать на запреты: в пограничной зоне поймали двух рыбаков-нарушителей

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Несмотря на то, что в Молдове действует запрет на ловлю рыбы в связи с периодом нереста, некоторые рыболовы игнорируют это правило. Так, 3 апреля сотрудники Пограничной полиции поймали двух мужчин, которые рыбачили в водоёме вблизи села Антонешть.

По данным пресс-службы ведомства, мужчины находились в надувной лодке в 500 метрах от границы. Они пытались скрыться от полицейских – добрались до берега, оставили лодку и убежали в село. Однако одного из нарушителей удалось идентифицировать и задержать. Им оказался 36-летний местный житель.

В лодке были обнаружены пять рыболовных сетей (по 150 метров каждая), а также около 40 кг рыбы. Лодка была изъята.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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