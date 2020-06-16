Многие политики, в том числе депутаты, были вовлечены в кражу миллиарда из банковской системы страны. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил освобожденный вчера бизнесмен Вячеслав Платон. По его словам, речь идет о бывшем премьере Юрие Лянкэ, а также о двух действующих депутатах – Андриане Канду и представителе партии “Шор” Денисе Уланове.

Платон отметил, что у него есть доказательства участия в “краже века” вышеназванных, а также других лиц, однако их имена он пока не хочет называть, “чтобы не сбежали”. Адриана Канду он “окрестил” “архитектором “кражи века”.

– Он непосредственно всё это сконструировал, он давал указания, он формировал правовую базу, он отвечал за то, что НБМ выдал эти деньги, – сказал Платон.

Он также рассказал, что депутат “Шор” Денис Уланов сыграл “активную организационную роль” в преступлении.

– Он везде бегал с документами, оформлял, договаривался, работал со свидетелями, чтобы увести следствие в другую сторону, управлял фирмами, на которые уходили деньги, получал деньги от этих фирм. Активная была роль, очень активная. Под видом адвокатской деятельности он был активным участником этой банды, – сказал Платон.

Платон отметил, что будет просить о снятии иммунитета с Канду и Уланова для их привлечения к уголовной ответственности за содеянное. Названные политики сказанное в свой адрес пока не прокомментировали.

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